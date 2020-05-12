Yazgan: "Zirve yarışı içerisinde olan takımlar direkt 3. Lige alınmalı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve 47 puanla lider Kestelspor’un ardından ikinci sırada bulunan Isparta 32 Spor, 3. Lig için umutlandı. Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, alt liglerde büyük sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunu’nun korona virüs sonrasında Bölgesel Amatör Lig takımlarının görüş ve önerilerini aldığını söyleyen Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, "Bölgesel Amatör Lig takımlarının büyük bir kısmı maçlara çıkmak istemiyor. Bu şartlarda maç oynamak isteyen yok. Sezon başından bu yana büyük emekler verildi.

Zirve yarışı içerisinde olan takımlar direkt 3. Lige alınmalı. 3. Lige bir grup daha ekleyerek bu kriz ortamının aşılacağını ve bunun kimseye bir zarar vermeyeceğine inanıyoruz" dedi.