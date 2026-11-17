Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tanker, Umman'ın Khasab kentinin yaklaşık 13 kilometre kuzeyinde saldırıya uğradı. İlk saldırının ardından geminin makine dairesinde yangın çıktı ve tanker hareket kabiliyetini kaybetti.

Olayın ilk aşamasında mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

İKİNCİ KEZ VURULDU, MÜRETTEBATTAN HABER ALINAMIYOR

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından aktarılan bilgilere göre tanker, ilk saldırının ardından ikinci kez vuruldu.

Yeni saldırıyla birlikte gemide yangın çıktı ve tankerden yoğun duman yükselmeye başladı. İkinci saldırının ardından mürettebatın durumuna ilişkin bilgi alınamadı.

Mürettebatla iletişim kurulamaması, gemideki kişilerin hayatını kaybettiği anlamına gelmiyor. Denizcilerin durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

İRAN'DAN MAYIN AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminde belirlenen güzergahın dışından geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.

İran tarafı, söz konusu deniz yolunun mayınlandığını belirterek gemi işletmecilerini uyardı. Ancak saldırıya uğrayan tankerin İran'ın sözünü ettiği gemilerden biri olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SALDIRILAR ARTIYOR

Son 24 saatte en az dört tankerin hasar gördüğü bildiriliyor. UKMTO'nun 16 Kasım tarihli kayıtlarında da Hürmüz Boğazı'nda birden fazla tanker saldırısı yer alıyor.

Saldırılar, Basra Körfezi'ndeki petrol sevkiyatının güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, bölgeden geçiş yapan ticari gemilere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.