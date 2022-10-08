Yazdığına bin pişman! CHP’li Tunç Soyer kıvırtırken yakalandı

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Buca’da bir yerin fotoğrafını paylaşarak, söylediği yalanı gün yüzüne çıkardı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Buca’da bir yerin fotoğrafını paylaşarak, “Buca'nın yeşile ihtiyacı var. Yıkılan Cezaevi yeşil alan olsun dediğimizde 20 yıl önce bakanlığın isteğiyle hazırlanan planı gündeme getirenler oldu. Tartışmayı bitiriyoruz. Pazartesi meclisimize rekreasyon ve otopark plan teklifini getiriyoruz. Gelin hep beraber yapalım” şeklindeki ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, cevap verdi.

Kaya, “Yalan söyledikçe batıyorsun! Burası cezaeviydi. Bakanlık, AVM tipi cezaevi mi yapalım dedi. Hiç kıvırma, burayı AVM olarak planlayan sizsiniz, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'dir! Cezaevini kaldırdığımız gibi, AVM planınızı da kaldıracağız. Gölge etme, başka ihsan istemez!” diye konuştu.