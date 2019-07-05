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Yazar Sema Maraşlı’dan tepki: AK Parti neden İstanbul Sözleşmesi’nde ısrarlı?

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis’in başkanlığını yaptığı “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu”nun, “aileyi parçalama sözleşmesi” olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi’nin daha etkin uygulanması için Feminist derneklerle yapılan toplantıya tepkiler sürüyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Yazar Sema Maraşlı, “Bütün tepkilere rağmen AK Parti sözleşmenin daha etkin uygulanması için komisyon kuruyor. AK Parti, aile kurumuna zarar vererek ne yapmaya çalışıyor?” diye sordu.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:27
Yazar Sema Maraşlı’dan tepki: AK Parti neden İstanbul Sözleşmesi’nde ısrarlı?

 Murathan Seyitoğlu  Yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi’nin tamamen feshetmek yerine daha da pekiştirilmesine Yazar Sema Maraşlı, sert tepki gösterdi.

“Feminist dernekler, kadın cinayetlerinin arttığını gördükleri halde sözleşmeyi destekliyorlar”

‘Kadına şiddeti önleme’ adı altında Avrupa Konseyi işbirliği ile 2011 de imzalanan ve bu anlaşmaya dayalı çıkartılan 6284 nolu kanun, aile yapımıza en büyük zararı verdiğini belirten Yazar Sema Maraşlı, “Geçen süreçte bu sözleşmenin kadına şiddeti bitirmediğini gibi artırdığı da çok açık bir şekilde görülmektedir. Feminist dernekler, kadın cinayetlerinin 6284 ten sonra arttığını gördükleri halde ısrarla sözleşmeyi ve kanunu desteklemeye devam ediyorlar ve artan şiddeti de sözleşmenin yeterince uygulanmamasına bağlıyorlar.” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi’nin daha etkin uygulanması demek cinayetlerin artması demektir”

Türkiye’ye dayatılan İstanbul Sözleşmesi’nin adaleti yerle bir ettiğini söyleyen Yazar Sema Maraşlı, şöyle konuştu:

“İstanbul Sözleşmesi, tamamen cinsiyetçi bir söylemle ‘Kadın beyanı esastır’ denecek kadar uç noktalarda uygulanıyor. Her yıl binlerce erkek, kadın beyanı ile evlerinden atılıyorlar ya da cinsel istismar iftirası altında kalıp masumiyetleri açık olduğu halde ağır cezalar alıyorlar. Bu sözleşmenin daha etkin uygulanması demek cinayetlerin artması demektir. Erkeklere zulmedilerek kadınlar korunamaz.Bu ancak cinnet ve cinayetlere sebep olur. Şiddeti önlemek için bilimsel çalışmalar yapılmalı, kanunlar öyle hazırlanmalı.”

“Sadece erkeklere değil, kadınlara da zarar veriyor”

Türkiye’nin ilk imzayı attığı İstanbul sözleşmesi ve ona bağlı olarak hazırlanan 6284 sayılı yasanın derhal kaldırılması gerektiğini belirten Sema Maraşlı, “Tüm erkeklerin potansiyel suçlu ve sapık olduğu önyargısı ile hazırlanan bu cinsiyetçi sözleşme, kadın ve erkeği birbirine düşman etmekten başka işe yaramıyor. Sadece erkeklere değil, kadınlara da zarar veriyor.” şeklinde konuştu.

“Bütün tepkilere rağmen AK Parti sözleşmenin uygulanmasında ısrar 

Aile içi şiddetin önlenmesi bahanesiyle İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığını ve hemen ardından ise bu sözleşmeyle sapkın LGBTİ Derneği’nin kurulmasına izin verildiğini işaret eden Sema Maraşlı, sözlerini şöyle 

“Aile kurumuna en büyük zararı veren LGBT yi ‘kırılgan grup’ diye koruma altına ve eşcinselliğin yaygınlaşmasına sebep olan bu sözleşmenin olumsuz etkileri yaygınlaştıkça tepki gösterilmeye başlandı. Bütün tepkilere rağmen AK Parti sözleşmenin uygulanmasında ısrar ediyor hatta daha etkin uygulanması için mecliste gruplar oluşturmuş çalışmalar yapılıyor.”

“Sözleşmenin daha etkin uygulanmasını isteyen AK Parti’dir”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis’in başkanlığında önceki gün TBMM’de toplanan “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu”na sapkınlığı savunan sözde kadın derneklerinin bulunmasına da sert tepki gösteren Sema Maraşlı, şunları söyledi:

“KADEM gibi hükümet yanlısı bir dernekle, Mor Çatı gibi hükümet karşıtı, din düşmanı, LGBT destekçisi kadın dernekleri bir araya gelip aynı konuda uzlaşıyorlar. Hak ve batıl bir konuda uzlaşmışsa büyük ihtimal hakikatten vazgeçilmiştir. Tabii burada bu kadın dernekleri bu sözleşmenin sadece savunucularıdır. Sözleşmeyi imzalayan ve ısrarla daha etkin uygulanmasını isteyen AK Parti'dir. Burada AK Parti'yi görmezden gelip vebali sadece bu kadın derneklerine yüklemek de haksızlık olur.”

“Aile kurumuna zarar vererek ne yapmaya çalışıyorsunuz?”

AK Parti’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yazar Sema Maraşlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“AK Parti bu sözleşmenin şiddeti artırdığını görmesine rağmen, sözleşmenin iptali için gösterilen tepkileri umursayıp ısrarla sözleşmeyi daha etkin uygulamaya çalışıyorsa şu soruyu AK Parti'ye sormak lazım: ‘Aile kurumuna zarar vererek ne yapmaya çalışıyorsunuz?’”

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:27
  1. Kayseri
  2. Sema Maraşlı
  3. İstanbul Sözleşmesi

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  • salim koçdemirsalim koçdemir51 dk önce
    Ağzına sağlık Sema hanım
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA53 dk önce
    BU AKP BU SEÇİMDE KAYBETMESİNİN SEBEBİDE 6284 Ü KULAK ARKASI YAPMASI BUNA ÇÖZÜM BULUN..

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