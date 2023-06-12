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Yaşam Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
Yaşam

Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-12 23:17:00 -
Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 102 yaşındaki yazar Pakize Başaran tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören 102 yaşındaki yazar Pakize Başaran, hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Meriç Başaran ile 2019 yılında vefat eden yönetmen Tunç Başaran'ın annesi Pakize Başaran'ın cenazesi, yarın Haydar Çavuş Camisi'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Bandırma Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Müzisyen Ömer Musiç ve Naile Aykut Musiç'in üç kızının ortancası olarak 1921 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Pakize Başaran, 1941'de İstanbul İkinci Noterliğinde noter memurluğuna başladı. Noterlikte çalışırken tanıştığı gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe'nin teşvik etmesiyle yazın hayatına başlayan Başaran'ın ilk öyküsü "Hacı Nine" 31 Ocak 1948'de Yeni Sabah Gazetesi'nde, ilk romanı "Benim Doktorum" ise 1951'de yayımlandı. Radyoda piyesleri yayınlanan Başaran, Fikri Başaran ile evlendi. Pakize Başaran'ın bu evliliğinden yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran dünyaya geldi.

 
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