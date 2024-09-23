Yazar Orhan Pamuk’tan kiracılarına kumpas! Yok artık daha neler

Melih Altınok, Orhan Pamuk’un kiracıları ile yaşadığı sorunlara değindi ve Nobel ödüllü yazarın Teşvikiye’deki apartmanında kiracılarıyla yaşadığı sıkıntıları aktardı. Pamuk’un binayı yıkmak istediğini fakat kiracıların buna direndiğini belirten Altınok, yazarın belediyeye başvurarak binanın deprem riskine dikkat çektiğini, ancak sağlam raporları nedeniyle bu girişiminin boşa çıktığını söyledi. Pamuk’un yaşadığı bu durumun, Nobel ödüllü bir yazar için ilginç bir meşguliyet olduğunu vurgulayan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cevdet Bey ve Oğulları'nın, Benim Adım Kırmızı'nın yazarı Orhan Pamuk'un epeydir sesi çıkmıyordu. Kafasındaki roman karakterleriyle meşgul olmalı diyorduk.

Dün bizim gazetede bir haberde adının kiracılarla birlikte geçtiği haberi görünce herhalde "Ayaşlı ve Kiracıları" tadında yeni bir roman yazdı diye düşündüm. Meğer mesele başkaymış. Nobelli yazarımızın başı Kara Kitap'ta derin ruhsal tahlillerini yaptığı Teşvikiyeli hemşerileriyle dertteymiş.

Şöyle ki; Orhan Bey'in 18 daire bulunan 50 yıllık Taray Apartmanı'nda 7 dairesi varmış. Her ay kiraları toplarmış. Şimdilerde ise binayı yıkmak niyetindeymiş. Ancak kiracıları ile diğer sakinleri ikna edemiyormuş. O da her yola başvurmuş.

"Binanın depremde yıkılma riski var" diye belediyeye bile müracaat etmiş. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan iki ayrı sağlam raporu hamlesini boşa çıkarmış.

Haberden öğrendiğimize göre önümüzdeki hafta da binada oturan çoğu yaşlı, tek konutu olan ve kısa sürede yeni bir konut bulması mümkün olmayanların suyunu, doğalgazını ve elektriğini belediye vasıtasıyla kesecekmiş.

Neden olacak? Apartman görevlisi ve ailesi de dahil illallah edip şimdiden kafasında inşaata çevirdiği apartmanından çıksınlar diye.

Sebebi neyse ne. Müteahhitlik ayak oyunları, mesleğinin zirvesinde, 72 yaşında Nobelli bir yazarın değerli vaktini heba edeceği meşguliyetler mi?

Haklısınız, Nobel'den ödül parasını alır almaz üzerine biraz daha ekleyip New York'ta emlak yatırımı yaptığında onun Nobelli çağdaşlarından bir farkı olduğunu anlamıştık da bu kadarını beklemiyorduk doğrusu."

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