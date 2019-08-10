0553 313 94 23

Yazar Nuri Pakdil taburcu edildi

Ankara Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil, taburcu edildi- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakdil'i hastanede ziyaret ederek, son durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
Yazar Nuri Pakdil taburcu edildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından Ankara Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil'in taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlığına kavuşan Pakdil'i hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde süren yazar Nuri Pakdil'in taburcu edildiği belirtildi.

7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti.

Burada başarılı bir operasyon geçiren ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınan Pakdil'in tedavisi, 12 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde devam etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
  1. Ankara Şehir Hastanesi
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Yazar Nuri Pakdil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere son noktayı koydu: Kurban insan neslinin devamı için Cenab-ı Allah'ın bize hediyesidir
    1. Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere..
    2. Edirne'de yürekler ağza getiren deprem
    3. İSPARK'ın devraldığı otogar..
    4. Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep..
    5. En acı bayram
    6. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    7. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    8. Akkent’e sıcak asfalt
    9. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    10. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    11. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    12. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    13. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    14. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    15. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    16. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    17. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    18. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    19. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    20. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    21. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    22. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    23. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    24. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    25. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    26. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    27. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    28. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    29. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    30. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz