Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’dan bomba açıklamalar! Türk Devletleri Teşkilatları kuruluyor Türk düşmanları çatlasa da kuruluyor, çatlamasa da

Youtube kanalında bir paylaşım yapan yazar Murat Bahadır Akkoyunlu, Türk Devletleri Teşkilatının önemini vurguladı. Akkoyunlu, özetle şöyle dedi.

“Türk tarihinin dördüncü büyük olayı gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Yönetmenlikleri yazıldı. Şimdi sonucunu almaya başlıyoruz. Türk Devletler Teşkilatının üç üyesi Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye şu anda Türkmen gazının da Türkiye’den satışı için karar aldılar. Hatta Azerbaycan ile bizim İzmir’de ortak rafinemiz de var. SOKAR Azerbaycan’ın rafinerisi İzmir’de. Buna Kazakistan da Afganistan da katılacak. Ayrıca Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, Pakistan de soy ismi Han olanlar Türk’tür. Azerbaycan’da İlham Aliyev “Türkiye ile Azerbaycan iki devlet tek millettir deyince İmran Han Pakistan’dan itiraz etti. “Ne münasebet!!! Biz üç devlet tek milletiz.” dedi.” diye ekledi.

Turan Yükseliyor

“Bakın net bir şey söylüyorum. İngiltere’nin, zamanında Sovyetler’in Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan diye bölüp parçaladığı coğrafyanın 700 yıllarındaki adı Türkistan’dı Bugün de Türkistan olmaya devam ediyor. Artık bizim için Afganistan, Pakistan ve Hindistan güney Türkistan’dır. Bu olacak, oluyor. Türk düşmanları kudursa da oluyor, çatlasa da oluyor, patlasa da oluyor. Yani Turan yükseliyor.” dedi.

Önemli konulara da değinen yazar Murat Akkoyunlu, “Eğer bir mani olmazsa 2023 te tekrar Recep Tayyip Erdoğan iktidarı yürütme yetkisini milletten alırsa ondan sonraki safha da bu.” diye sözlerini bitirdi.