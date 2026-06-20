Yük trenleri çarpıştı! Vagonlar köprüden düştü
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde bir köprüde çarpışan 2 yük treninden birine ait 2 vagon köprüden düştü. Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde bir köprüde çarpışan 2 yük treninden birine ait 2 vagon köprüden düştü. Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Almanya çarpışan yük trenlerini konuşuyor. Alman basınının polise dayandırdığı haberlere göre, 2 yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait 2 vagon, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden, altından geçen yola düştü.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada kazanın yalnızca yük trenlerinin kullandığı bir güzergâhta meydana geldiği, yolcu ulaşımının kazadan etkilenmediği belirtildi.
Düşen 2 vagonun da boş olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazanın meydana geldiği çevredeki caddelerin trafiğe kapatıldığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı kaydedildi.
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