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Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

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Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

İstanbul’da YKS’nin ilk oturumu öncesinde Avcılar ve Küçükçekmece’de geç kalan adaylar; kapıların kapanmasının ardından okul bahçelerine demir kapı ve korkuluklardan girmeye çalıştı.

#1
Foto - Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

YKS'ye girecek olan adayların bazıları sınav merkezlerine geç kaldı. İstanbul'da iki ayrı okulda kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Bazı öğrenciler, okul kapıları kapanınca bahçeye korkuluklara tırmanarak girmeye çalıştı.

#2
Foto - Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

YSK nedeniyle Avcılar’da inşaat ve yıkım çalışmaları durdurulurken, okul yanındaki Cihangir Mahallesi semt pazarı da bu hafta iptal edildi. Polisin de sıkı önlem aldığı sınavın en yoğun olduğu yerlerden biri ilçe girişindeki 4 ayrı okulun yan yana olduğu Merkez Mahallesi’ydi. Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulu karıştıran adaylar görevlilerin uyarısı sonucu sınav merkezlerine yönlendirildi.

#3
Foto - Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

Ancak sınava çok kısa süre kala gelen bir aday, Abdulkadir Uztürk İlkokulu ardından Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’na geldi. Sınava gireceği okulun Sabancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenci kapılar kapandıktan sonra okulun önüne geldi. Demir kapıya tırmanarak okulun içine atlayan öğrenci görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

#4
Foto - Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

Beylikdüzü’nde kısa süre önce motosiklet kazası geçiren ve sağ bacağı kırılan lise öğrencisi Poyraz Sözen de anne ve babasının yardımı ile tekerlekli sandalyede alçılı bacağı ile geldi. Görevlilere raporunu gösteren Sözen sınava girdi.

#5
Foto - Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan adaylar, okuldan dışarı çıkarıldı. YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezlerine son dakikada ulaşan bazı öğrenciler, kapıların kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen bazı öğrenciler, demir bariyerlerden atlayarak okul bahçesine girdi. Öğrencilerin içeri girdiğini gören güvenlik görevlileri ise sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almadı. Görevliler, öğrencilere çıkış kapısına kadar eşlik etti. Öğrencilerin güvenlik görevlileri tarafından okuldan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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