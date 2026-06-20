Sınav tırmanışı! Dağcı değil öğrenci

YSK nedeniyle Avcılar’da inşaat ve yıkım çalışmaları durdurulurken, okul yanındaki Cihangir Mahallesi semt pazarı da bu hafta iptal edildi. Polisin de sıkı önlem aldığı sınavın en yoğun olduğu yerlerden biri ilçe girişindeki 4 ayrı okulun yan yana olduğu Merkez Mahallesi’ydi. Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulu karıştıran adaylar görevlilerin uyarısı sonucu sınav merkezlerine yönlendirildi.