Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

YouTube ve Gmail gibi Google servislerinde 1 saate yakın kesinti ‘Büyük Sıfırlama' iddialarını da yeniden gündeme getirmişti.

Ocakta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’nda Kovid-19 salgını sonrası ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yeniden inşa etme önerisi olarak tanımlanan ‘Büyük Sıfırlama’ konusu salgın sürecinde tartışma konusu olmuş hatta Times dergisinin kapağına da yansımıştı. Dünkü Google kesinti sonrası bir paylaşımda bulunan Ali Öztürk “Mail adreslerinize, YouTube kanallarınıza, dijital birikimlerinize dikkat edin” diyerek ‘global reset’e dikkat çekti.

Dünya resetleme konusu Youtube başta olmak üzere tüm platformlarda geçiyor. Koronavirüs salgını devam ederken yeni dünya düzeni oluşturma dedikoduları yayıldı. Birçok yazar ve gazeteci ‘büyük sıfırlama’ ile ilgili yorum yaptı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Aralık’ta neler olacak? 21 Aralık’ta tüm dünyada elektrikler mi kesilecek? Bu soruların cevaplarını bulmak için binlerce insan bu konuya odaklanmış durumda.

Koronavirüs sürecinde özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada yaşanan ekonomik çalkantıları gösteren basın tüm dünyada elektrikler kesileceğine ilişkin haberler yapmaya devam ediyor.

Abdurrahman Dilipak'ın 10 Ağustos 2020 tarihli 'Büyük sıfırlama' başlıklı yazısı da gündem olmuştu.

İşte o yazının bir kısmı:

Ocak 2021’de Davos’ta, Ekonomik Forum’da “Global Great Reset” ilan edilecek. Her şey yeni baştan ve sıfırdan. Sınır, rejim ve iktidar yapıları ile parasıyla, hukuku ve ordusuyla yeni bir düzen için düğmeye basılacak. Yapay zeka ile donatılmış, insanımsı robotlardan oluşan siber orduların sahaya inecekleri, RF ve Laser silahlarının kullanılacağı “Kıyamet Savaşları”na hazır olun.

Size bir kehanetten söz etmiyorum. İstanbul Sözleşmesi, LBGT, 5G, Corona kadar “gerçek” olan yakın bir gelecekten.

Vestfalya’da “Ulus düzeni” kurulmadan önce, sömürgeciler, derebeyleri ve derebeyleri ile kilise kendi aralarında, tarihin en büyük katliam ve yağması sonucu elde edilen büyük serveti paylaşamadıkları ile 100 yıl savaşmışlardı. “Ulus devlet” düzeni yağmacıların kilise ile vardıkları mutabakat sonucu, dünyayı birlikte yönetme kararı idi. Laiklik derebeyleri ile kilise arasında çatışmama ve ganimet paylaşımı anlaşması idi.

Düya savaşı ve 2. Dünya savaşı yine kendi aralarında anlaşamadıkları için çıktı. Soğuk savaş ise, kendi sözlerini dinlemeyenlere karşı idi. Aynı ülkenin çocuklarını sağ-sol, alevi-sünni, Türk-Kürt birbirine kırdırdılar on yıllarca bizim memleketimizde, aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet ürettiler.

Faşizm, komünizm, kapitalizm, hepsi bu süreçte denenen dünyayı kontrol mekanizmalarından başka bir şey değil. Şimdi moda Globalizm, “cinsiyetsiz bir toplum”. Bu kez atom bombası değil, ondan daha tehlikeli biyolojik ajanlar kullanmayı ve “gereksiz insanlar”ı kedi-köpek kısırlaştırır gibi kısırlaştırmaya hazırlanıyorlar. Bu uzun bir konu. “Tarihin sonu”, “Medeniyetlerarası çatışma” derken aslında bunu anlatmaya çalışıyorlardı. BÇG, FETÖ, BOP “Tanrının krallığı” yolunda ilerleyenlerin yola döşedikleri parke taşları idi. Yapay Zeka, Humonoidler, 5G, Starlink, Corona, Lanzarote, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Starlink, Nerolink, NEOM vd.