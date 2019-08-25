Yazar Mehmet Yaman’dan kadın cinayetleri hakkında önemli uyarı! "Düşmanın oyununu görün ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçin!"

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Türkiye Emine Bulut cinayetiyle kahrolurken, kadın cinayetlerine ilişkin konuşan Yazar Mehmet Yaman, işlenen cinayetlerde sözde kadın haklarını düzenleyen yasaların da etkin olduğunu belirterek, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun kadın için bir kazanım değil, daha büyük felaketlere sebep olacak birer uygulamadır. Zaten sözleşmeyi önümüze koyanların amacı da aileyi ve toplumu yok etmektir.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte eşler arasındaki diyalog süreci bitmiştir!”

“Sözleşmenin bir takım maddelerinin yanı sıra, özellikle 48. maddesini lütfen okuyun” diyen Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu madde, ‘eşler arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmak isteyeni devlet engelleyecek’ diyor. Bu ne hainliktir. Benim devletim de inancımıza, kültürümüze ters olan bu sözleşmeyi onaylıyor. Böylece eşler arasına girme yasak ve eşlerden gücü yeten yetene!.. tartışma büyüyor güçlü olan zayıfı (kadın da olabilir güçlü ama çoğunlukla erkek oluyor) bitiriyor. Hainler de bıyık altından gülüyor, sözleşmenin başarılı olması karşısında. Zaten amaçta aileyi yok etmekti. Toplumu ifsat etmekti.”

“Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir bütündür!”

Yaman, İstanbul Sözleşmesi ve türevi yasaların kadın erkek arasını açtığını ve toplumu ifsat ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ey yöneticiler! Düşman oyununa geldiniz! Düşmanın bu oyununu görün ve daha fazla harabiyata sebep olmadan bu sözleşmeden dönün! Kadını güçlendirme ve koruma hikayesinden de vazgeçin. Kadın-erkek savaşına dönüştürmeyin olayları! Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünü parçalayan bu sözleşme ve benzeri herzelere de, fırsat vermeyin. Bütünlüğü sağlayacak projeler geliştirin! Yoksa cinayetler her geçen gün artacak ve düşmanı sevindireceksiniz!”