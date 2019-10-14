Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na 'kreş yardımı' uyarısı! "AB, bu parayı hayrına değil neslimizi bozmak için veriyor!"

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ' 7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." açıklamasına tepki yağdı.

Bakan Zümrüt'ün açıklamasına göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

'AB bu yardımı hayrına yapmıyor'

Bakan Zümrüt'ün açıklamasına tepki gösteren Yazar Sema Maraşlı, "Bunlar herhalde milleti aptal zannediyor." diyerek tehlikeye şöyle dikkat çekti:

"Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." demiş Bakan. Minicik bebekleri kreşe gönderince aile birliği mi parçalanması mı olur?"

"Avrupa fonu bu parayı özellikle bebekler kreşe gitsin diye veriyor. Minicik bebekler ana kucağından kopsun, kimseyle sağlıklı bir bağ kuramasın, şiddete meyilli, ruh sağlığı bozuk bir nesil yetişsin diye veriyor. Hayrına verecek değil ya. Sayın Selçuk bunu müjdeymiş gibi veriyor."