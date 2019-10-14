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Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na 'kreş yardımı' uyarısı! "AB, bu parayı hayrına değil neslimizi bozmak için veriyor!"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un '7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi çalışan kadınlara 650 lira destek sağlanacak.' açıklamasına tepki gösteren Yazar Sema Maraşlı, "Bunlar herhalde milleti aptal sanıyor." dedi ve ekledi: "Avrupa fonu bu parayı hayrına değil, neslimizi bozmak için veriyor."

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:49
Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na 'kreş yardımı' uyarısı! "AB, bu parayı hayrına değil neslimizi bozmak için veriyor!"

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ' 7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." açıklamasına tepki yağdı.

Bakan Zümrüt'ün açıklamasına göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

'AB bu yardımı hayrına yapmıyor'

Bakan Zümrüt'ün açıklamasına tepki gösteren Yazar Sema Maraşlı, "Bunlar herhalde milleti aptal zannediyor." diyerek tehlikeye şöyle dikkat çekti:

"Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." demiş Bakan. Minicik bebekleri kreşe gönderince aile birliği mi parçalanması mı olur?"

"Avrupa fonu bu parayı özellikle bebekler kreşe gitsin diye veriyor. Minicik bebekler ana kucağından kopsun, kimseyle sağlıklı bir bağ kuramasın, şiddete meyilli, ruh sağlığı bozuk bir nesil yetişsin diye veriyor. Hayrına verecek değil ya. Sayın Selçuk bunu müjdeymiş gibi veriyor."

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:49
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

  • TavukTavuk20 dk önce
    Bilinçsizce yapılan faaliyetler yapıp, hayırlı işmiş gibi övünmek. Para düşmandan, kaybedilmeye hazır nesil bizden, laklak bakan ve bürokrasiden.
  • KIZILELMAKIZILELMA21 dk önce
    SAYIN SELÇUK MEBDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ 12 AY ÇALIŞTIRIN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANIR.ELİN VERDİĞİYLE ÖVÜNMEYİN.
  • Sefa bulut Sefa bulut 22 dk önce
    Avrupa fonundan engelli ailelere de para geliyor . O ne olacak . Sema hanım elinde ki kalem fındık sopası değil . Zaten sana bakınca Avrupa nin neslimizi bozmak için çaba göstermesi gerekmez sen ve senin gibiler yeterli
  • Neden?Neden?25 dk önce
    Tüm iller değil. 6-7 il. Akrabaları oralarda mı?..
  • meleknurmeleknur37 dk önce
    BÖYLE BİR DESTEK ÇALIŞMAK MECBURİYETİNDE OLAN ANNELERE VERSİNLER ANNELER EVLERİNDE KALSIN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SEVGİYİ VE ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞSINLAR. AB BUNU ELBETTE KABUL ETMEZ AMA BİZİM BAKANLARIMIZDA GÜÇLÜ NESİLLERİN OLMASI İÇİN AİLE BİRLİĞİ İLE PROJELER ÜRETMELİ. ONLAR DESTEK VERDİ DİYE HURRA BABAM ÇOCUKLAR KREŞE OLMAZ! AİLE BAĞI TEMELİGÜÇLÜ NESİLLER GÜÇLÜ MİLLET GÜÇLÜ VATAN ŞAHLANAN TÜRKİYE İÇİN!
  • hasan bağnazhasan bağnaz37 dk önce
    bana ülkendeki çalışan kadın sayısını söyle, sana ülkendeki kreş sayısını söyleyim, bana ülkendeki kreş sayısını söyle sana huzurevi sayısını söyleyim...insan sormadan edemiyor: "daha dindar bir nesil" diyenlere göre,anasını atasını huzurevine dehleyip bir şirkette muhasebe tutan kadınmı "dindar"? bütün yeril ve milli söylemlere rağmen uygulanan herşeyin bu milletin maddi ve manevi değerleriyle nasıl savaştığını görüyoruz...
  • metinmetin40 dk önce
    bu aile bakanı neslimizi bozmak için gürevlendirilmiş gibi ,yahu senin gürevin aileyi korumaktır bozmak degil

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