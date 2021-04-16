Yazar kadromuzu güçlendiriyoruz! Mustafa Armağan Yeni Akit’te
50 eseriyle Türkiye’ye tarih şuuru kazandıran kalemlerden Mustafa Armağan bundan böyle Yeni Akit’te.
Bugüne kadar 500 bin okura ulaşan Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı adlı kitabı dahil 50 eseriyle Türkiye’ye tarih şuuru kazandıran kalemlerden Mustafa Armağan bundan böyle Yeni Akit’te...
Akittv’de yayınlanan Kayıtdışı Tarih programından aşinası olduğunuz Armağan, ses getirecek araştırma dosyaları, gün yüzü görmemiş gerçekler ve düşündüren anekdotları Yeni Akit okurlarıyla paylaşacak.