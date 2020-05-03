Yazar Ertan Özyiğit: Çin kabul etmezse Pasifik'te büyük bir savaş çıkar

Katıldığı televizyon programında koronavirüsle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yazar Ertan Özyiğit, "ABD ve Rusya bu konuda birleşip Çin'den tazminat alma peşine düşecek. Çin kabul etmezse 5'e bölünür. Pasifik'te de büyük bir savaş çıkar." dedi.

Yazar Ertan Özyiğit'in açıklamaları:

"Çin kabul etmezse Pasifik'te büyük bir savaş çıkar"

"Amerika Birleşik Devletleri bir firmaya 20 milyon kez projeksiyon yaptırmış. Bir virüs çıkarsa ne olur diye, şimdi şunu söylemek istiyorum. Gates Vakfı Başkanı Bill Gates, çıkıp bundan sonra en önemli şey virüs diyor. Pentagon milyonlarca dolar harcadı bu işi göremedi mi, Pearl Harbor gibi 11 Eylül gibi insanların ölmesini mi istedi? Bu işin içinde Ruslar da var. Rusya'da niye ölüm oranları çok az. Bu işin içinde İngilizler yok. Baktım ki Rusya'da da ölü sayısında artış görülmeye başlandı. Rusya'da ölü sayısının fazla olması lazım ki bir tazminat alması gerekiyor. ABD ve Rusya bu konuda birleşip Çin'den tazminat alma peşine düşecek. Çin kabul etmezse 5'e bölünür. Pasifik'te de büyük bir savaş çıkar."