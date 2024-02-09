Yazar Enver Fatih Karakoç Hakk'a yürüdü

Türkiye Yazarlar Birliği’nde 1996 -97 tarihleri arasında Genel Sekreter olarak görev yapan, gazeteci, şair, yazar, bürokrat, kamu yöneticisi ve bir dönem gazetemizde Ankara temsilciliği de yapan Enver Fatih Karakoç vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Enver Fatih Karakoç Kimdir?

Gazeteci, şair ve yazar, bürokrat, kamu yöneticisi. 1961, Gümüşhane doğumlu. İlk ve ortaokulu İskenderun'da tamamladı. Karaman İmam Hatip Lisesi (1979), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1983) mezunu.

Ankara'da aylık Özlenen Nesil ve İmam Hatipli Nesil dergileri (1995-97) ile haftalık Yeni Dönem gazetesini (1998-99, 2003) çıkardı. Flash TV'de "Beyaz Masa" ve "Beyaz Sayfa" programlarını hazırlayıp yönetti (1995-98). 2000-02 arası OSTİM TV (Başkent TV) genel müdürü olarak görev yaptı.

Enver Fatih Karakoç'un hikâye, şiir ve makaleleri Millî Gazete, Vakit, Yeni Dönem, Özlenen Nesil vd. dergi gazetelerde yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği (1996 -97 arası genel sekreter) üyesidir. Enver Fatih Karakoç'un "Âşığım Sana Bursa" adlı şiiri, Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden Erdinç Çelikkol tarafından kürdili hicazkâr makamında bestelenmiş ve TRT repertuarına girmiştir.

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ESERLERİ: Araştırma-İnceleme: Ümit Nesli (1990), Cuma Hutbeleri (1993). Şiir: Bir Bursa Sevdalısı (2015).