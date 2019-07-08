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Yazar Bekir Aygül, ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş’u Vali Ayyıldız’a takdim etti

Aydınlı yazar Bekir Aygül, Yörüklerin yaşam öyküsünü konu olan üçüncü kitabı “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş”u, Aydın’da da görev yapmış olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a takdim etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
Yazar Bekir Aygül, ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş’u Vali Ayyıldız’a takdim etti

Aydınlı yazar Bekir Aygül, Yörüklerin yaşam öyküsünü konu olan üçüncü kitabı “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş”u, Aydın’da da görev yapmış olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a takdim etti.



Yörüklerin hayatını konu alan “Çadırın Işığı, Orta Asya’dan Anadolu’ya Esen Yörük Rüzgarı” adlı romanıyla tanınan yazar Bekir Aygül, bu romanın ardından Yörüklerin kültürel, sosyal, ekonomik, askeri ve tüm yaşamlarını konu alan “Çadırın Gizemi, Yörüklerin Anayasası” isimli kitabı ile kamuoyunun takdirini kazandı. Çadır serisine devam eden Yazar Bekir Aygül, yeni çıkan romanı “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı kitabını, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a takdim etti.



Vali Ayyıldız, “Yazarımız Bekir Aygül’ün çadır serisi eserleri ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu kitabı da zevkle okuyacağım. Yazarımızdan yeni eserler bekliyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
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