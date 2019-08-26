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Yazar Ali Bozkurt’un son kitabı “Farklı Dünyalar” çıktı

Eğitimci Yazar Ali Bozkurt’un dokuzuncu kitabı olan “Faklı Dünyalar” isimli romanı çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:45
Yazar Ali Bozkurt’un son kitabı “Farklı Dünyalar” çıktı

Eğitimci Yazar Ali Bozkurt’un dokuzuncu kitabı olan “Faklı Dünyalar” isimli romanı çıktı.


Meçhul bir arkadaşa atfen yazılmış olan romanda 1970’li yılların siyasal, ekonomik ve toplumsal atmosferi gözlemleniyor. “Faklı Dünyalar” kitabında, lise son sınıf dört kız öğrencisinin başlarından geçen ve sinemadan edebiyata, sanattan siyasete, dostluktan ihanete kadar hayatın her alanına dair düşüncelerini konu ediniyor.


Yazar Ali Bozkurt, “Farklı Dünyalar” isimli romanında, roman kahramanlarının ağzından hem gençlere, hem ailelere, hem siyasetçilere, hem iş adamlarına hem de toplumun bütün kesimlerine nasıl davranmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda neler yapmaları konusunda çok ciddi önerilerde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:45
  1. sanat

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