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Yazar Alev Alatlı, taşı gediğine koydu! 'Trump'ın ABD'sinde çocuk mu doğurulur?'

TVNET ekranlarında başlayan Türk Kahvesi programının ilk konuğu olan yazar Alev Alatlı, oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Alatlı, "Ne bu millet koştur koştur ABD’ye gidip çocuk doğuruluyor. Ne bu yahu? Trump’ın ABD’sine gidip çocuk mu doğurulur?" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:36
Yazar Alev Alatlı, taşı gediğine koydu! 'Trump'ın ABD'sinde çocuk mu doğurulur?'

TVNET ekranlarında yayına başlayan Türk Kahvesi programına konuk olan yazar Alev Alatlı, kültürel yabancılaşma sorunu ile ilgili önemli tespitler yaptı. 

Kendisine yöneltilen 'Yabancılaşmayı tersine çevirmek için ne yapmalı?' sorusuna uzunca bir cevap veren Alatlı, şunları söyledi;

“İçtenlikle kim olduğumuzu birbirimize anlatmak ve anlamak. Kültürü biz önce Türklere satmalıyız. Önce Türklerin kendi kültürlerini benimsemeleri lazım. En son ne zaman hangi televizyonda Perihan Altındağ Sözeri sözü geçti. Bu daha ne kadar böyle gider?

Taklit hayat dediğimiz zaman sürekli ikinci sıraya mahkumsunuz. Hiçbir zaman tarihe geçen bir müzisyen olamazsınız, replika olursunuz. Açın televizyon kanalını bir tane adam gibi müzik programı yok, TRT hariç. Programları doğru düzgün yapmıyorlar. Kötü yapıyorlar. 1 milyon ödül koyun bakalım kaç tane saz kalan çocuk geliyor. Bakın ‘O ses Türkiye’ tıklım tıklım. Birçok güzel sesli çocuk geliyor. Marifet iltifata tabidir.Kültür dediğiniz şey saldım çayıra Mevlam kayıra bir şey değildir.

Kendisini sevmeyen bir toplum haline gelmek meselesi bu. Ne bu millet koştur koştur ABD’ye gidip çocuk doğuruyor. Trump’ın ABD’sine gidip çocuk mu doğurulur?

Türklerin kendi kültürlerinin ihtişamına aymaları lazım. Bu iki türlü olur; kendi hazinelerinizi derler toplarsınız. Siz olmadan ben olmam sen olacaksın ki ben olayım. Biz biziz ya, onlar da onları ya onları tanıyıp, onların eksikliklerinin üstüne gidip tanımak lazım.”

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:36
  1. Alev Alatlı
  2. Açıklama
  3. ABD
  4. ABD'de çocuk doğuranlar
  5. Donald Trump
  6. Yabancılaşma

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