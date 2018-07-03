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Yaza uygun 3 detoks tarifi

Ayşe Tolga'dan yaza uygun detoks tarifleri...

03 Temmuz 2018 Salı 22:50
Yaza uygun 3 detoks tarifi

SALATALIK DETOKSU

1 adet orta boy salatalığı ve limonu kabuklarıyla birlikte küp küp doğrayarak 2 su bardağı suyun içine koyun. İçine 10 tane de taze nane yaprağı ekleyin. Bu karışımı, ağzı kapaklı bir cam kavanozda ya da cam şişede bir gece boyunca buzdolabında bekletin ve ertesi gün aralıklarla tüketin.

ÇİLEK DETOKSU

Bir su bardağı dolusu çileği küçük parçalar halinde dilimleyin. Cam bir kavanoza 2 su bardağı su koyun, içine çilekleri ve 3 tane nane yaprağı koyun. Bu bakışımı buzdolabında 2-3 saat bekletin ve gün içinde aralıklı olarak tüketin.

FRAMBUAZLI DETOKS

1 litre içme suyunun içine çay bardağı dolusu frambuaz koyun. 1 adet yeşil elma ve 1 adet salatalığı da kabuklarıyla birlikte ince ince dilimleyip suyun içine katın. 1 tane limonu da dilimleyip suya ekleyin. Bu karışımı ağzı kapalı bir cam kavanozda ya da cam su şişesine koyun 3-5 saat buzdolabında bekletin ve gün içinde aralıklarla tüketin.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 22:50
  1. detoks
  2. salatalık
  3. çilek
  4. Ahududu (frambuaz)
  5. ayşe tolga

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