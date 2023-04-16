Yaza doğru artık Türkiye'de şok yaşanacak, az kaldı! Meteoroloji'nin son tahmini: 16 Nisan Pazar hava durumu
Anlık hava durumu günün erken saatlerinden beri araştırılıyor. Vatandaşlar günlük hava durumu raporlarını her gün yakından takip ediyor. Meteoroloji tahmin yaptı: tarafından detaylı olarak kamuoyuna duyurulan güncel hava durumu raporları bugün de merak konusu oldu. MGM haftanın son gününde dışarı çıkacak olanları kuvvetli yağış riskine karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl? Yağmur var mı? Nerede yağmur yağacak? Hava ısınacak mı? Hava durumuna ilişkin yaptığı öngörülerle işte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Nisan hava durumu raporu... Uzmanlar aşkına çevirecek tahmini: Yaza doğru Türkiye'de şok yaşanacak...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yaza doğru Türkiye'de şok yaşanacak. Meteoroloji kaynaklarından uyarı geldi: Yaz aylarında hem sıcaklık atakları hem de çok sert yağışlar görülecek
Nisan ayı ile başlayan yağışlar, Türkiye'de yaşanan kuraklığa adeta can suyu gibi geldi. Ancak meteorolojik kaynaklar yaz aylarına doğru bu yıl Türkiye'de farklı hava olaylarının yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor. İlkim dengesizliği Türkiye'yi de vuracak. Türkiye'yi bu yaz ne bekliyor işte uzmanların yaptığı açıklamalar.
İklim dengesizliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Son derece kurak geçen ayların ardından Nisan başlarında görülen yağışlar Türkiye'ye adeta can suyu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Özellikle İstanbul ve çevresinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynakları alarm veriyordu. Son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 50'ye yaklaştı.
Ancak meteoroloji kaynakları ve uzmanların yaptığı açıklamalar özellikle Türkiye'nin yaz aylarında yaşayacağı doğa olaylarına dikkat çekilmesini sağladı.
EL NİNO ETKİSİ GÖRÜLECEK
Vatandaşlar yaz aylarının nasıl olacağını merak ederken, uzmanlardan birkaç uyarı geldi. medyatava'nın aktardığı haberde: Meteoroloji uzmanlarına göre bu yaz aylarında Türkiye'de farklı hava koşulları yaşanabilir. Ani sıcaklık ataklarının yanı sıra sert yağışların da olabileceğine dair uyarılarda bulunuldu.
Hava Forum sayfası tarafından Türkiye'yi bekleyen yaz aylarına ilişkin şöyle bir not paylaşıldı: "El Nino etkileri sebebiyle bu yaz sert meteorolojik hava olayları ile karşılaşabiliriz. Afrika'dan bunaltıcı sert sıcak hava atakları, aralarda kuvvetli sağanak yağış, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, downburst ve yer yer dolu geçişleri gündemimiz olabilir..."
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Ankara Hava Durumu 16 Nisan
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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