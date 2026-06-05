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Gündem Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı
Gündem

Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatılan Bircan Yıldırım hakkında şimdi de yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ADNAN OKTAR HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, Adnan Oktar Suç Örgütü Sosyal Medya-Finans Yapılanması Davası olarak devam eden örgüt davasının duruşması daI 12 Haziran 2026 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.

"ADNAN OKTAR" İDDİASI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Yıldırım’ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ikametinde arama ve dijital materyallere el koyma işlemi başlattı.

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

ADNAN OKTAR HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, Adnan Oktar Suç Örgütü Sosyal Medya-Finans Yapılanması Davası olarak devam eden örgüt davasının duruşması daI 12 Haziran 2026 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecektir.

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Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı
Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı

Gündem

Adnan Oktar’ın kediciği Bircan Yıldırım’a yakalama kararı

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