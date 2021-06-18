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Spor Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Takımların ihtiyacı olan oyuncuların peşine düştüğü Süper Lig 2021 - 2022 sezonu için transfer dönemi başlıyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü kadro ile başlayarak şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Süper Lig kulüpleri transfer görüşmelerine başlayacak. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 23:18:00 -
Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Bugün başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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