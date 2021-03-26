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Eğitim Yaz tatili ne zaman 2021?
Eğitim

Yaz tatili ne zaman 2021?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci bir senedir uzaktan eğitim görüyordu. Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler yaz tatilinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci bir senedir uzaktan eğitim görüyordu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 22:08:00 -
Yaz tatili ne zaman 2021?

Ortaokul ve liselerdeki yüz yüze sınavlarda yapılan değişikliğinin ardından okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil olacak mı soruları da gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, yüz yüze eğitimde dördüncü hafta sona erecek. Eğitimlerine devam eden öğrenciler okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor.

Yaz tatili ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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