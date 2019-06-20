0553 313 94 23

Yaz sofralarının sultanı taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

Soğuk havalarda özlemle anımsadığımız taze fasulye sağlık için son derece faydalıdır.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:11
Yaz sofralarının sultanı taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

Yaz mevsiminde sık sık yediğimiz, kış ayları için derin donduruculara attığımız taze fasulye sağlık açısından son derece önemlidir. Büyük-küçük herkesin tüketmesi gereken taze fasulyenin faydalı ise şöyle:

Kalp sağlığı için önemli

Taze fasulye bolca flavonoid içerir. Bu da taze fasulyenin kalp ve damar sağlığı için son derece faydalı bir ürün olmasını sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde bu lezzetli ürün kalp krizi riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı

100 gram fasulye yalnızca 31 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunan taze fasulye tokluk hissinin uzun süre yaşanmasını sağlar. Lif yönünden zengin olan taze fasulye kilo vermeyi teşvik eder.

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar taze fasulyenin anti kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. Fasulyenin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu özellik taşıdığı uzmanlarca belirtiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Taze fasulye içerdiği vitamin ve minarelle sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle özellikle çocuklarınızın bu lezzetli besine alışması için ebeveyn olarak onları teşvik etmeniz önemli.

Güçlü kemiklerin sebebi

Taze fasulye iyi bir K vitamini kaynağıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde taze fasulye kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için faydalı

Taze fasulye karotenoidler yönünden zengindir. Bu nedenle taze fasulye göz sağlığı için en az havuç kadar faydalıdır.

Bağırsaklar için önemli

İçerdiği lif nedeniyle taze fasulye bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur.

Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze fasulye

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK heyeti Kore'de
    1. RTÜK heyeti Kore'de
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    4. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    5. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    6. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    7. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    8. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    9. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    11. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    12. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    13. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    14. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    15. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    16. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    17. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    18. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    19. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    20. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    21. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    22. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    23. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    24. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    25. Binali Yıldırım’dan..
    26. En uzun günde fırsatlarla dolu..
    27. DTO’de Suudi Arabistan’a ihracatı..
    28. Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de..
    29. Milli karateciler Tokyo 2020 için..
    30. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!