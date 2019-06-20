Yaz sofralarının sultanı taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

Yaz mevsiminde sık sık yediğimiz, kış ayları için derin donduruculara attığımız taze fasulye sağlık açısından son derece önemlidir. Büyük-küçük herkesin tüketmesi gereken taze fasulyenin faydalı ise şöyle:

Kalp sağlığı için önemli

Taze fasulye bolca flavonoid içerir. Bu da taze fasulyenin kalp ve damar sağlığı için son derece faydalı bir ürün olmasını sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde bu lezzetli ürün kalp krizi riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı

100 gram fasulye yalnızca 31 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunan taze fasulye tokluk hissinin uzun süre yaşanmasını sağlar. Lif yönünden zengin olan taze fasulye kilo vermeyi teşvik eder.

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar taze fasulyenin anti kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. Fasulyenin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu özellik taşıdığı uzmanlarca belirtiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Taze fasulye içerdiği vitamin ve minarelle sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle özellikle çocuklarınızın bu lezzetli besine alışması için ebeveyn olarak onları teşvik etmeniz önemli.

Güçlü kemiklerin sebebi

Taze fasulye iyi bir K vitamini kaynağıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde taze fasulye kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için faydalı

Taze fasulye karotenoidler yönünden zengindir. Bu nedenle taze fasulye göz sağlığı için en az havuç kadar faydalıdır.

Bağırsaklar için önemli

İçerdiği lif nedeniyle taze fasulye bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur.

Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze fasulye