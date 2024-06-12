Yaz sıcaklarına kısa bir mola! Buzlu kahvelerden istediğinizi hazırlayabilirsiniz: Bu tarifler damağınızda iz bırakacak

KLASİK BUZLU KAHVE

Malzemeler:

1 su bardağı buz

1 su bardağı güçlü demlenmiş kahve

2 yemek kaşığı süt veya krema (isteğe bağlı)

Tatlandırıcı (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

Buzu bir bardağa koyun.

Üzerine demlenmiş kahveyi ekleyin.

İsteğe bağlı olarak süt veya krema ekleyin.

Tatlandırıcı kullanacaksanız ekleyin ve karıştırın.

Karışımı iyice karıştırın ve hemen servis yapın.

BUZLU VANİLYALI LATTE

Malzemeler:

1 su bardağı buz

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı espresso veya güçlü kahve

1 tatlı kaşığı vanilya özü veya vanilyalı şurup

YAPILIŞI:

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Buzu bir bardağa koyun.

Sütü buzu üzerine dökün.

Espresso veya kahveyi ekleyin.

Vanilya özünü veya vanilyalı şurubu ekleyin.

İyice karıştırın ve servis yapın.

BUZLU MOCHA

Malzemeler:

1 su bardağı buz

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıcak çikolata sosu

2 yemek kaşığı espresso veya güçlü kahve

YAPILIŞI:

Buzu bir bardağa koyun.

Sütü buzu üzerine dökün.

Sıcak çikolata sosunu ekleyin.

Espresso veya kahveyi ekleyin.

İyice karıştırın ve hemen servis yapın.

BUZLU KAHVE SMOOTHİE

Malzemeler:

1/2 su bardağı buz

1/2 su bardağı soğuk kahve

1 muz

2 yemek kaşığı yoğurt

Bal veya agave şurubu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri bir blendera koyun.

Karışım pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın.

Bardağa dökün ve isteğe bağlı olarak üzerine bal veya agave şurubu ekleyin.

Hemen servis yapın.