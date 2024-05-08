Yaz meyveleri tezgahları rengârenk süsledi



Eskişehir’de havaların ısınmasıyla beraber yaz meyveleri tezgâhları rengârenk süsledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de havaların sıcaklığı hissettirecek derece kadar yükselmesiyle semt pazarlarında yazlık meyve ve sebzeleri tezgâhlarda yerini olarak rengârenk süsledi. Bahar aylarında karpuz, kavun, çilek, erik, karadut, muz, çağla ve yenidünya gibi yaz meyveleri yerini aldı. Pazarcı esnafı, yaz meyvelerinin fiyatlarının şu an için yüksek olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde fiyatların daha düşeceğini aktardı. Pazarcı esnafı, yaz meyvelerinin fiyatları hakkında bilgiler verdi. Esnaf meyve fiyatlarının, karpuzun kilosu 40 lira, yenidünya paketinin 40 lira, karadut paket 40 lira, eriğin kilosunun 50 lira, muzun kilosunun 48 lira, çilek kilosunun 40 lira, çağla kilosunun 80 lira olduğunu belirtti.