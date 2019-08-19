Yaz mevsimini iyi değerlendirdiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Güzel yarınlarımız için el ele projesi’ kapsamında yaz mevsimini dolu dolu geçirdiler.

TDP (Toplum Destekli Polislik) Büro Amirliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Asayiş ve Çocuk Büro ile birlikte Polis Merkezi gibi karma birimlerde katıldı. Asayiş Büro Amiri Tahir Oğul’un da bizzat katıldığı çalışmalarda İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur’an kursları, İlçe Spor Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca açılan spor kurslarına katılan öğrenciler ve ailelerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Kurslara öğrenciler ile birlikte velilerinde katılımı sağlanarak yapılan bilgilendirmelerde öğrenci ve veliler hırsızlık, dolandırıcılık olayları ile çocukların tehlikelerden korunma yöntemleri konularında bilgilendirildiler. Ayrıca kadına karşı şiddet konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Yine halkın yoğun olduğu park bahçe ve kıraathanelerde de bu gibi çalışmaların devam ettirildiği kaydedildi.