Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "İsraf ve tasarruf" konulu konferans verildi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "İsraf ve tasarruf" konulu konferans verildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "İsraf ve tasarruf" konulu konferans verildi.

Zonguldak İl Ticaret Müdürü İsmail Maden’ in konuşmacı olarak katıldığı Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik Çaycuma Seka Cami’sinde konferans verildi. Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri ile buluşan İl Ticaret Müdürü Maden, projeksiyon cihazından örnek uygulamalar göstererek öğrencilere ’Enerji ve su tasarrufuna’ davet etti. Suyun önemini vurgularken öğrencilere tasarrufun iyi bir alışkanlık halinde hayat boyu sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Konferansın sonunda Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam konferansa katılan Zonguldak İl Ticaret Müdürü İsmail Maden, Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş ve Seka Cami din görevlilerine teşekkür etti.

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