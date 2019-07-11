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Yaz Kur’an kurslarında sağlıklı nesiller etkinlikleri

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ’Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki’ konusunda, camilerde kurs gören öğrencilere seminerler verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:33
Yaz Kur’an kurslarında sağlıklı nesiller etkinlikleri

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ’Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki’ konusunda, camilerde kurs gören öğrencilere seminerler verildi.


Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, Yaz Kur’an Kursları Sağlıklı Nesiller Etkinliği kapsamında, GSB Gençlik Merkezi Gençlik Liderinin de desteğiyle ’Sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları ve sağlık okuryazarlığı’ konularında eğitim veriyor. Camilerde kurs gören öğrencilere verdikleri eğitimin yanında öğrencilere ağız ve diş sağlığı kapsamında çeşitli hediyeler de veren personeller, öğrencilerin teknoloji bağımlılığından korunması için geleneksel sokak oyunlarını da oynuyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ’Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki’ konularında farkındalığın arttırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde açılmış olan Yaz Kur’an Kurslarında 7-12 yaş grubu çocuklar için ’Sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları’ konularını içeren etkinlik düzenlenmesi ve çocuklarda sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflenmiştir. Yaz Kur’an Kursları Sağlıklı Nesiller Etkinliği kapsamında Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak eğitimlerimize başladık. GSB Gençlik Merkezi Gençlik Liderinin de katıldığı etkinliklerde ’Sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları’ ve ’Sağlık okuryazarlığı’ konusunda eğitimler veriyor, Ağız ve Diş Sağlığı Setlerini minik öğrencilerimize dağıtıyoruz. Bunların yanı sıra teknoloji bağımlılığından korunmak için yapılması gerekenler konusunda bilgi veriyoruz. Eğitim sonunda sanal oyunların yerine geleneksel sokak oyunlarını oynamaları için çocuklarla geleneksel sokak oyunları ip atlama, seksek, yakar top gibi fiziksel aktiviteler yaparak sağlık için hareketli bir yaşamın önemi konusunda çocuklara bilgi verirken eğlenmelerini de hedefliyoruz. Sağlıklı Nesiller etkinlik planı kapsamında yaz Kur’an Kurslarında faaliyetlerimiz devam edecektir. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve personellerimize teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:33
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