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Yaşam Yaz gelmeden kış döndü! Lapa lapa kar yağdı
Yaşam

Yaz gelmeden kış döndü! Lapa lapa kar yağdı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 09:36:00 -
Yaz gelmeden kış döndü! Lapa lapa kar yağdı

Ardahan'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığı 10 santimi buldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.

Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

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Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
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Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

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