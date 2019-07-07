Yaz geldi herkesin aklında aynı soru: Havuz mu deniz mi?

Yaz aylarıyla birlikte tatil bölgelerine olan ilgi bir hayli artış gösterdi. Ailelerin birçoğu çocuklarının rahat oyun oynamaları için genellikle havuzlu otelleri tercih ediyor. Peki, hem yetişkinler hem de çocuklar için havuz mu deniz mi daha zararlı?

Tedbiri elden bırakmamak önemli

Havuz ve deniz tercihinden önce çocuklarınızın can güvenliği için tedbirler almayı ve onları bir an olsun gözetimsiz bırakmamaya özen gösterin. Çünkü bir anlık dalgınlık önemli sorunlara yol açabilir.

Elbette deniz!

Gelelim havuz ve deniz tercihine... Havuzlar son yıllarda bir hayli popüler oldu. Bunun sebebi ise çocukların havuzlarda çok daha rahat hareket edebiliyor olması. Aileler kenarda dinlenirken çocukları havuzda eğleniyor. Böylelikle tatil amacına ulaşıyor. Ama bu şekilde çocuklar havuzların zararlı sularına maruz kalıyor. Havuz ortak kullanım alanıdır ve ne kadar iyi temizleniyorsa temizlensin herkesin aynı anda girdiği suda birçok bakteri bulunur. Havuza girmeden önce duş almayanların yanı sıra çocuk havuzlarındaki bebek bezleri de bir başka tehlikedir. Birçok aile çocuklarının hijyeni için havuz bezi kullanıyor ancak bu ürünler tamamen sızdırmaz değildir. Katı dışkıyı tutan, sıvıyı ve idrarı kaçırabilen bu bezler havuzda bulunan çocukları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle uzmanlar hem yetişkinlerin hem de çocukların denizi tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.

Denizin insan sağlığına yararları nelerdir?

Deniz suyunun faydalarından yararlanmak için doğru yerde yüzmek önemlidir. Girilebilir plaj ibaresinin bulunduğu alanlarda denize girmeye özen gösterin.

Deniz suyu içerdiği sodyum, magnezyum, kalsiyum ve sülfat gibi minareller sayesinde cilt sağlığı için son derece kıymetlidir. Tuzlu su ciltteki yaraların ve aknelerin iyileşmesinde önemli rol oynar.

Denizde yüzerken güneşten de bolca D vitamini alırsınız. Bu ikilinin uyumu mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur.

Deniz suyu kan dolaşımını harekete geçirir.

Deniz suyu içerdiği minareller sayesinde tam bir antibakteriyel özellik taşır. Bu nedenle deniz suyu bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde deniz suyu tavsiye edilir.

Mutluluk hormonların salgılanmasına yardım eden deniz suyu ayrıca uykusuzluğa ve depresyona karşı muhteşem bir ilaçtır.