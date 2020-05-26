Yaz geldi ama kabus bitmedi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 8 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Aile bireyleri 112’yi aradı
Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.