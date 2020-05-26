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Yerel

Yaz geldi ama kabus bitmedi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 8 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:40:00 -
Yaz geldi ama kabus bitmedi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Aile bireyleri 112’yi aradı

Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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