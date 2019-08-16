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Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat

Yaz aylarında sıvı kaybının, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:15
Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat

Yaz aylarında sıvı kaybının, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini belirtti.



Yaz aylarında beslenmedeki en önemli bileşenlerden birinin su olduğunu vurgulayan Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, “Vücudumuzun ortalama yüzde 55 ile yüzde 75’i arası sudan oluşmaktadır. Bu kadar önemli bir bileşenin kaybının vücutta ağır etkisi olabilmektedir. Vücut ağırlığının yüzde 10’u kadar su kaybı sonucunda dehidrasyon durumu oluşmakta ve yoğun halsizlik, yorgunluğa neden olabilmektedir. Yüzde 20’sinin kaybı durumunda ise yaşam tehlikesi oluşabilmektedir. Bunu önlemek için yaz aylarında kadınların ortalama 2 litre, erkeklerin ortalama 2,5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Ancak hareket durumuna ve yapılan egzersize, kafeinli içeceklerin tüketimine bağlı olarak artış göstermektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar renginden kontrol edilebilir. İdrar renginin çok koyu olması yeterli sıvı almadığımızı gösterir” dedi.



Asitli içeceklere dikkat


Sıvı alımında bir diğer önemli noktanın asitli içeceklerin tüketimi olduğunu kaydeden Temizkan, “Asitli içeceklerin içeriğindeki katkı maddeleri, şeker miktarı oldukça fazladır. Farkında olmadan ciddi bir kalori alımına neden olmaktadır. Bu yüzden serinlemek için asitli içecekler yerine evde yapılan şekersiz limonata, doğal maden suları, fesleğenli ayran, evde hazırlanan soğuk çaylar, soğuk kahveler, evde hazırlanan dondurmalar tercih edilebilir. Meyve suları, glisemik indeksi yüksek içeceklerdir. Bu yüzden özellikle diyabet hastaları için tüketimi önerilmemektedir. Meyve suları yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi daha sağlıklıdır. Ancak yine de porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir” diye konuştu.



Zeytinyağlılar tercih edilmeli


Sıcak havalarda yağlı ve ağır yemekler tüketilmemesi gerektiği konusunda da tavsiyeler veren Temizkan, “Bunun yerine sebze yemekleri, zeytinyağlılar tercih edilmelidir. Kızartma yerine besinleri haşlama, fırınlama gibi pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Proteinli salatalar yaz ayları için güzel bir alternatif olabilmektedir. Ayrıca sıcakların artmasıyla birlikte iştahsızlık, yemek yememe isteği oluşabilmektedir. Bu durumda yemek yerine yoğun meyve tüketimi tercih ediliyor ancak bu da sağlıklı bir tercih değildir. Daha çok hafif yemekler tercih edilmelidir" bilgisini verdi.



Besin zehirlenmeleri ve ishal vak’aları artıyor


Yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve ishal vak’alarında da artış olduğunu dile getiren Temizkan, “Bunun en önemli nedenlerinden birisi sıcak havalarda et, tavuk, yumurta gibi besinlerin mikrobik bozulmalara daha açık hale gelmesidir. Bu yüzden dışarıda tüketilen yemeklerde buna dikkat etmek çok önemlidir. Market alışverişlerinde soğutucu bölümlerden alınan yiyeceklerin alışveriş sonunda alınıp, soğuk zincirin kırılmaması için dışarıda fazla vakit geçirmeden buzdolabına yerleştirilmesi önemlidir” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:15
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