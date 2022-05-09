Yaz aylarında olan güneş yanıklarına ne iyi gelir? Güneş yanıkları nasıl geçer?

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur. Açık cilt rengine sahip bireyler ve çocuklar yanık için risk grubundadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar.

Güneş yanıklarının sebep olduğu ağrı, acı, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlerinizden kısa sürede kurtulmak istiyorsanız bu doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt kuşkusuz güneş yanığı denince ilk akla gelen isim. Cildi yatıştırıp soğutarak rahatlama sağlayan yoğurt gerçekten de söz konusu güneş yanıkları olduğunda işe yarıyor. Ancak bunun için mutlaka dolapta soğutulmuş yoğurt kullanmalı ve acıyan bölgede 3-4 dakika tuttuktan sonra durulamalısınız.

Zeytinyağı

Fazlaca maruz kalınan güneş ışığı cildin kurumasına sebep olur, bu da cildin gerilmesine neden olarak daha fazla acı çekmenize yol açar. Bunu engellemenin yolu ise cildi anında yumuşatan zeytinyağından geçiyor. Zeytinyağını cildinize sürün ve üzerine havlu koyarak bir süre bekleyin. Rahatladığınızı hissetmeye başlayacaksınız.

Siyah çay

Siyah çay da yanık bölgeleri rahatlatma özelliğine sahip. Bunun için siyah çay poşetlerinden yardım almalısınız. Tek yapmanız gereken demlenmiş ve soğumuş çay poşetlerini yanan bölgeye sürmek.

Salatalık

Bol su içeren salatalık da cildi nemlendirme ve rahatlatma özelliğine sahip. Bunun için salatalığı kabuklarıyla birlikte rendeleyerek suyunu sıkın. Ardından bu salatalık suyunu yanık bölgeye uygulayın. Bu kadar basit.

Aloe vera

Tavadan elinize sıçrayan kızgın yağ ya da üstünüze döktüğünüz kaynar çaydanlık yüzünden başımıza gelebilen daha ciddi yanıkların tedavisinde bile bir kahraman olarak karşımıza çıkan aloe vera söz konusu güneş yanıkları olduğunda da kurtarıcımız olmaya hazır. Güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlayan aloe vera jelini cildinize yedirip cilt emdikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Her derde deva elma sirkesi cilt problemlerinde de muhteşem bir yardımcı. Cildin pH dengesini düzenleyerek cildi rahatlatacak olan elma sirkesini kullanmak için öncelikle bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırın. Ardından yanık bölgeye bu karışımı uygulayın.

Yulaf ezmesi

Son olarak da yulaf ezmesinden bahsedelim. Cildi yumuşatan yulaf ezmesini uygulamak için şu adımları izleyin: Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak sıcak suya karıştırın ve soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra yulaf ezmesini yavaşça yanık bölgelere sürün. 3-4 dakika bekletin ve bol soğuk suyla yıkayın.