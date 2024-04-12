Yaz aylarında kurumuştu! İşte son hali
Van’da bulunan ve yaz aylarında kuruyan şelale yeniden akmaya başladı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.
Havanın ısınması ve karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkat çekiyor.
Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale, dron ile görüntülendi.
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