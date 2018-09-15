Yaz aylarında hamilelerin su ihtiyacı çok önemli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bradley, bir bebeğin yüzde 74'ünün sudan oluştuğuna dikkat çekerek, "Hamileliğin 6. ayında ise bebeğin yüzde 90'ı su. Yalnızca bu rakamlar bile bize hamilelikte suyun ne kadar önemli olduğunu açıklamaya yetiyor." diye konuştu.

Yaz aylarında hamilelerin su ihtiyacının çok daha önemli olduğunu vurgulayan Yasemin Bradley, şu bilgileri verdi: "Hamile bir kadının günlük su ihtiyacı 3 litredir. Bu miktarın bir kısmını süt, ayran, meyve suyu, bitki çaylarıyla da karşılayabilirsiniz. Ancak hamile bir kadın için en iyi içeceğin pH değeri yüksek doğal mineralli su olduğunu, suyun 0 kalori olduğunu unutmayın. Araştırmalara göre anne susuz kalırsa, bebek de susuz kalıyor. Su, bebeği ve anneyi daha sağlıklı bir doğuma hazırlıyor. Susuzluk hamile bir kadında kasılmaları artırıyor. Bu yüzden hamileliğin son 3 ayında su yetersiz kalırsa erken doğum riski olabilir. Hamilelikte su çok önemli."

Hamilelikte kalsiyum ve magnezyum ihtiyacının çok arttığına işaret eden Bradley, suyun kalsiyum ve magnezyum içermesinin bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacağını belirtti. Bradley, kalsiyum seviyesi yüksek doğal mineralli suların tercih edilmesini tavsiye etti. Hamilelik sırasında bebeğin anne karnında alkali bir ortamda yaşadığını belirten Bradley, hamile iken alkali oranı yüksek su içmenin yararlarını şöyle açıkladı: "Bebek amniyotik sıvı denilen koruyucu bir sıvının içinde yüzer. Yani bebekler bazik bir suyun içinde büyürler. Amniyotik sıvının görevi bebeğe rahim içinde rahat bir ortam sağlamaktır. Bu sıvı bebek için hayati önem taşır; onu dış etkenlerden, enfeksiyonlardan korur. Amniyotik sıvı miktarı azsa bebeğin akciğerinin yetersiz gelişimi, hareketlerinde azalma, uzuvlarında şekil bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Vücut için yararlı olan doğal mineralli, bazik su içmektir. Bu hamileler için de geçerlidir. Aynen yediklerimiz gibi içtiklerimizin de vücudumuzun kimyası üzerinde etkisi vardır. Çoğumuzun en çok içtiği içecek su olduğuna göre su seçimine çok dikkat etmek gerekli."

BEBEKLERİN SU İHTİYACI YETİŞKİNLERDEN YÜKSEK

Bebeklerin su ihtiyacının erişkinlerin 3 katı olduğunu dile getiren Bradley, sözlerini şöyle devam etti: "İlk 6 ayda bebeğin su ihtiyacı anne sütüyle karşılanır. Altı aydan sonra buna su da eklenir. Bebek büyüdükçe bedenin su yüzdesi azalır. 2 yaşın altındaki çocuklar sıcaktan erişkinlere göre çok daha fazla etkilenirler. Özellikle yaz aylarında ishal, kusma ile kendini gösteren mide bağırsak hastalıklarına çok fazla rastlanır. Bu hastalığın en önemli nedeni aşırı sıcağın etkisiyle çocuklarda su kaybının fazla olmasıdır. Çocuklar günde en az 6 -8 bardak su içmelidir. Bu miktar gün boyunca düzenli olarak alınmalı, 3 -4 bardağı okulda içilmelidir. Yaz aylarında aşırı sıcak, egzersiz ve ishal gibi durumlarda bu miktar artırılmalıdır. pH değeri yüksek, doğal mineralli su tüketmeleri, çok daha yararlı olacaktır."