Yaz aylarında en çok bu turşular talep görüyor

Eskişehir'de yaz aylarının gelmesi ve tezgahlarda mevsimsel ürünlerin çeşitlenmesiyle birlikte turşucularda da hareketlilik başladı. Kentte uzun zamandır turşu satışı yapan Şenay Şenyurt, yaz aylarında vatandaşların en çok hangi ürünleri tercih ettiğini ve turşu kurma sürecinin püf noktalarını anlattı.



Turşu yapımının mevsimlik değil, yıl boyu süren kesintisiz bir döngü olduğunu vurgulayan Şenyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Biz turşuları genellikle yaz aylarında kuruyoruz ancak bizim için yılın her dönemi kesintisiz bir turşu sezonudur. Hangi sebze veya meyve hangi ayda yetişiyorsa, o ayın mahsulü hemen turşu teknesine basılır. Örneğin; şu an tam sarımsak zamanı, arkasından erik mevsimi geliyor. Her ürün tam zamanında, taze taze çıktığı an turşu haline getirilir. Tabii ki şöyle bir gerçek de var; yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte turşu satışlarımız kış dönemine kıyasla biraz daha düşük oluyor, daha az tercih ediliyor. Ancak ferahlatıcı özelliğiyle bilinen turşu suyu, yaz-kış demeden her mevsim yoğun şekilde talep görmeye devam ediyor."