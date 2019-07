Dr. Emre Tambay, yaz ayında güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, “Q-switched Nd YAG lazer, KTP lazer, fraksiyonel lazerler ve IPL leke güneş lekesinde önerilmiştir. Fraksiyonel lazerlerin sonuçları değişkendir ve yan etki ihtimali yüksektir. Leke tedavisinde fraksiyonel lazer kullanırken dikkatli olunmalıdır. Q -switched Nd: YAG lazerler. Q -switched Nd: YAG lazer 1064 nm dalga boyundadır. Q-switched lazerler nanosaniye gibi kısa bir sürede atış yapan lazerlerdir. Çok kısa sürede atış yapan lazerler renk maddesini patlatarak etkili olurlar. Bu kadar kısa sürede atış yapıldığı zaman sadece renk maddesi zarar görmekte, çevre dokudaki hücrelerde etkilenme olmamaktadır. Böylece ciltte hasar olmadan ve cilt zarar görmeden tedavi sağlanabilmektedir. Bu tür lazerler aynı zamanda cilt yenilemesi yapma özelliğine sahiptirler. Peeling ve cilt yenileme (PRP, mezolift ) gibi yöntemler ile birlikte kullanılarak etkinlikleri artırılabilir. 1-3 hafta aralıklarla yapılabilir en az 6-10 seans önerilir. İşlem sonrası ciltte hafif bir pembelik olur yarım gün içinde geriler. Karbon peeling Q-switched Nd:YAG lazer uygulanmadan 15-20dk.önce lekeli bölgelere siyah renkli karbon solüsyonu sürülür. Karbon maddesi ciltteki yağ kanalları tarafından emilir. Karbon solüsyonu sayesinde cilt üstünde ve altında renk maddesi çoğaldığı için renk duyarlılığı düşük olan Nd:YAG lazerin etkinliği artmaktadır. Aynı zamanda lazer cildi tararken karbon partikülleri peeling etkisi yapmaktadır. Karbon peeling 1-3 hafta aralıklarla yapılabilir. Diğer tedavilerle kombine edilebilir. En az 6-10 seans önerilir” dedi.

KTP lazerin renk maddesini en iyi yakalayan lazer olduğunu ifade eden Dr. Tambay, “Ancak cildin alt dokularına inemez. Bu yüzden yüzeysel lekelerde başarılı olabilir. Derin lekelerde çok sayıda seans gerektirebilir. IPL: Işık sistemi olan IPL tedavileri leke tedavilerinde kullanılmaktadır. Leke tedavisinde başarıyla kullanılan IPL sistemleri lazer tedavilerine göre daha fazla seans gerektirir. Fraksiyonel lazerler: Cildi yenileyen fraksiyonel lazerler leke tedavisinde kullanılmaktadır. Değişik oranlarda tedavi başarısından bahsedilmekle birlikte reaksiyonel lekelenmeyi arttırma olasılıkları yüksek olabilir. Bu nedenle hassas, kızarık ve koyu tenli ciltlerde leke tedavilerinde fraksiyonel lazer tedavisinden kaçınılmalıdır” diye konuştu.

Lazerle leke tedavisinin güneş lekesi, çiller, yaşlılık lekeleri, et benleri ve doğum lekelerinde tek başına veya diğer yöntemlerle beraber kullanılabildiğini kaydeden Dr. Tambay, “Lazerle leke tedavisinde seans sayısı lekenin cinsi, derinliği ve kişinin cilt yapısı ile alakalıdır. Yüzeysel bir çil tek seansta gerilerken derin bir çil 2-4 seans gerektirebilir. Doğum lekeleri 10-15 seans sürebilir. Melazma tarzındaki güneş lekeleri 8-10 uygulama gerektirebilir. Leke tedavilerinde seans aralıkları ortalama 2 ile 8 haftadır. Leke tedavisi deneyimli uzman dermatoloji hekimi tarafından uygulanmalıdır. Tedavi sırasında mutlaka güneş koruyucu kullanılmalı, hekimin gerek görmesi halinde leke önleyici bir kremle devam edilmelidir” açıklamalarında bulundu.