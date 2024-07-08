  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak Kaan dünyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'ye 300 tane Kaan siparişi

Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı!

Türk savunma sanayiinin stratejik planı ile ilgili karar hakkında açıklama geldi! Türkiye'ye duyurdular!

İngiltere'deki seçimlerde büyük bir zafer kazanan İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer kimdir?

Akıncı TİHA Güdüm Testini Başarıyla Tamamladı: ASELSAN Elektronik Harp Sisteminde Güçleniyor!

İflas ettiği yazılıp çizilen Türk devi az önce Türkiye'ye duyurdu: İflas etmedik

Katil İsrail ateşkes istemiyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

O çikolata İngilizleri çıldırttı! Ülker'e çağrı yapıyorlar

Evde bakım maaşı temmuz 2024 ödemesi! Temmuz maaşı ile ilgili tarih belli oldu!

Fransa Başbakanı istifa etti
Dünya Yaylaya yıldırım düştü 250 koyun telef oldu
Dünya

Yaylaya yıldırım düştü 250 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:19:39 - 2024-07-08 10:19:39
Yaylaya yıldırım düştü 250 koyun telef oldu

Kırgızistan’ın Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 250 koyun telef oldu.

Kırgızistan’ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde yaşayanlar dün korku dolu anlar yaşadı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Issık Göl bölgesinin Ton ilçesindeki Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düştü. Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan olayda 250 koyun telef oldu.

Bakanlığa bağlı ilçe departmanı görevlileri ise saat 18.44 sıralarında gelen ihbar üzerine hasar tespiti için olay yerine gitti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında işbirliği
Türkiye ile Kırgızistan arasında işbirliği

Kobi

Türkiye ile Kırgızistan arasında işbirliği


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırgızistan’da sel
Kırgızistan’da sel

Dünya

Kırgızistan’da sel

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Kırgızistan'da darbe girişimi
Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Kırgızistan'da darbe girişimi

Dünya

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Kırgızistan'da darbe girişimi

Özbekistan'da yatırım! Caparov paylaştı: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi
Özbekistan'da yatırım! Caparov paylaştı: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi

Ekonomi

Özbekistan'da yatırım! Caparov paylaştı: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23