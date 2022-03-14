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Eğitim Yayladağı'da okullar tatil mi 14 Mart! Hatay hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması:
Eğitim

Yayladağı'da okullar tatil mi 14 Mart! Hatay hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması:

Hatay okullar tatil oldu mu? Hatay’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Hatay Yayladağı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, Yayladağı’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-14 07:47:00 - 2022-03-14 07:48:01
Yayladağı'da okullar tatil mi 14 Mart! Hatay hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada valilik kararı gereğince ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

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