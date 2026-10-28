Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken go krallığı listesinin zirvesi karıştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken go krallığı listesinin zirvesi karıştı.
Fenerbahçe maçında iki golle yıldızlaşan Osimhen, zirveyi yeniden şekillendirdi. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında güncel sıralama:
12- Cengiz Ünder | Çorum FK | 4 gol (7 maçta)
11- Alexsandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol (7 maçta)
10- Franculino Dju | Trabzonspor | 4 gol (6 maçta)
9- Dia Saba | Amedspor | 5 gol (9 maçta)
8- Juan | Göztepe | 6 gol (9 maçta)
7- Benedyczak | Kasımpaşa | 6 gol (9 maçta)
6- Vlahovic | Beşiktaş | 6 gol (7 maçta)
5- Shomurodov | Başakşehir | 7 gol (9 maçta)
4- Vedat Murıqı | Fenerbahçe | 7 gol (9 maçta)
3- Gift Orban | Amedspor | 8 gol (9 maçta)
2- Mohamed Salah | Trabzonspor | 8 gol (9 maçta)
1- Victor Osimhen | Galatasaray | 8 gol (7 maçta)
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