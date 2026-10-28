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Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

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Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken go krallığı listesinin zirvesi karıştı.

#1
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

Fenerbahçe maçında iki golle yıldızlaşan Osimhen, zirveyi yeniden şekillendirdi. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında güncel sıralama:

#2
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

12- Cengiz Ünder | Çorum FK | 4 gol (7 maçta)

#3
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

11- Alexsandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol (7 maçta)

#4
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

10- Franculino Dju | Trabzonspor | 4 gol (6 maçta)

#5
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

9- Dia Saba | Amedspor | 5 gol (9 maçta)

#6
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

8- Juan | Göztepe | 6 gol (9 maçta)

#7
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

7- Benedyczak | Kasımpaşa | 6 gol (9 maçta)

#8
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

6- Vlahovic | Beşiktaş | 6 gol (7 maçta)

#9
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

5- Shomurodov | Başakşehir | 7 gol (9 maçta)

#10
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

4- Vedat Murıqı | Fenerbahçe | 7 gol (9 maçta)

#11
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

3- Gift Orban | Amedspor | 8 gol (9 maçta)

#12
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

2- Mohamed Salah | Trabzonspor | 8 gol (9 maçta)

#13
Foto - Osimhen derbide double yaptı: Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı!

1- Victor Osimhen | Galatasaray | 8 gol (7 maçta)

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