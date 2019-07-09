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Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın: "Aba Güreşi’ne hizmet için ormanda tesis inşa ediyoruz"

Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın, 25 Ağustos Pazar günü Yayladağ’da yapacakları Yayladağ Aba Güreşi Festivali için orman içerisinde hiçbir ağacı kesmeden spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:36
Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın: "Aba Güreşi’ne hizmet için ormanda tesis inşa ediyoruz"

Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın, 25 Ağustos Pazar günü Yayladağ’da yapacakları Yayladağ Aba Güreşi Festivali için orman içerisinde hiçbir ağacı kesmeden spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.


Yayladağ Aba Güreşi Festivali hazırlıkları sürerken, Yayladağ Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Prof. Dr İbrahim Öztek, Yayladağ’da inşa edilen Aba Güreşi tesisi ve festival hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ilçelerinin Aba Güreşi açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Yayladağı, anavatanın aba güreşi konusunda en önemli parçalarından biri. Geçmişte Hatay’da yetişen başpehlivanların yüzde 90’ı Yayladağı’nda yetişmiş. Aba güreşine hizmet etmişler. Aba güreşine hizmet için komşumuz Suriye’ye 400 metre mesafede olan Devrent alanı dediğimiz yerde orman içerisinde tesis inşa ediyoruz. Bu alanın Suriye ile dostluk ve kardeşliğin pekişmesi konusunda önem taşıyacağı tüm vatandaşlarımızın malumudur. Hem ülke turizmine, hem de ülkeler arası dostluğa katkı sağlayacağı nettir" şeklinde konuştu.



"Tesisimizi 24 Ağustos’ta açacağız"


Başkan Sayın, orman içerisinde Aba Güreşi Festivali için yaptıkları tesisi 24 Ağustos Cumartesi günü açacaklarını aktararak, "Aşağı yukarı 5 bin metrekare alana inşa edilmekte. 24 Ağustos Cumartesi günü aba güreşleri eşliğinde bu sahayı halkımızın huzuruna açmış olacağız. Hakemlerimiz sporcularımız soyunma odalarına girdiklerinde ağacın gölgesinde hem kıyafet giyip hem de doğayı koklayacaklar. Şu anda tüm ağaçlarımızı kesmeden koruyoruz. 24 yöresel ürün reyonu 100 kişilik toplantı salonu, engelli tuvaleti ve aynı zamanda sağlık ekibi basın mensubu hakemler de ayrı ağaç gölgesinde olacak. Hem tamamı ağaç gölgesinde sporu doya doya seyredecekler hem de doğanın içerisinden ayrılmamış olacaklar. Unutamayacakları bir aba güreşi festivaline 25 Ağustos günü seyirci ve sporcularımız davet ediyorum. İbrahim Öztek hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesisin açılışında kurdeleyi birlikte keseceğiz. Bu tesis, etrafındaki 20 bin metre kare alanda bulunan mesire alanı ve Yayladağı’na özgü kahvaltı dünyasıyla pekişecek. Çok amaçlı spor sahası da hizmet verecek. 25 Ağustostaki festivali tüm Türkiye’ye duyurmak istiyorum. Türkiye’nin her yerinde yaşayan herkesi davet ediyorum" açıklamasını yaptı.



Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Hiçbir ağaca zarar verilmeden yapılması takdire şayandır"


Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ise, tesisin inşa edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:


"Bir spor adamının bir belediye başkanının bir doğasever insanın bu kadar güzel ve hiçbir ağaca zarar vermeden yüzlerce çam ağacını muhafaza ederek burayı oluşturması takdire şayandır. Ne kadar övgüde bulunsak azdır. Burada 20-25 tane ayrıca yörenin ürünlerini satabilecekleri odalar, konferans salonu, toplantı salonları olduğu gibi bu odalara bölgenin başpehlivanlarının isimlerini yazma düşüncesi son derece güzel bir fikirdir. Şu gördüğünüz manzara karşısında şaşırıyoruz. Bu kadar büyük doğa sevgisi anca bu şekilde sergilenebilir. Hiçbir ağaca dokunmadan 5 bin kişilik bir spor tesisi yapmasından dolayı mutlu oldum. Sizin bu aba güreşine verdiğiniz emekler burada yetişen sporcuların da gelecekte Türkiye ve dünyada söz sahibi olacak sporcular yetişeceğine olan inancım sonsuzdur."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:36
  1. doğa
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