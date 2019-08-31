0553 313 94 23

Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor

Rize'de yağmur nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişi için arama çalışması başlatıldı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor

RİZE (AA) - Rize'de, yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünden ayrılan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, yağış nedeniyle Paşaçukuru Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.

112 Acil'i arayan bu kişiler, Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'na yaklaşık 8-9 kilometre mesafede, ormanlık vadide olduklarını ve geri dönemediklerini belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Handüzü Yaylası'na giderek kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Arapdüzü mevkisinde heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu tespit eden ekipler, durumu İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesiyle yolun açılmasının ardından Salarha Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleriyle koordineli olarak Küçükçayır mevkisinde de arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, sisin etkili olduğu yaylada kaybolan 6 kişiyle bir süre cep telefonu vasıtasıyla bağlantı kurdu. Şahıslarla telefonlarının şarjının bitmesi üzerine irtibat kesilirken ekipler yağmur ve sise rağmen çalışmalarını hava kararıncaya dek sürdürdü.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarına, İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timi, AFAD ve UMKE ekiplerince yarın sabah yeniden başlanacak.

Öte yandan yetkililer, söz konusu kişilerin daha önce de bölgede gece kamp yaptığını ve kamp tecrübelerinin olduğunu bildirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
  1. Arama
  2. kaybolan kişiler
  3. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    1. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    2. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    3. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    4. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    5. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    6. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    9. Süper Lig puan durumu! İşte, günün..
    10. Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı
    11. Beşiktaş taraftarı isyan etti
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Futbol: Süper Lig
    14. Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av..
    16. Futbol: TFF 1.Lig
    17. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    18. Kapadokya'da "Gaziantep Tanıtım..
    19. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
    21. 2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    22. İran'dan ABD'ye rest
    23. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri..
    24. Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1...
    25. Dünya devi Türkiye’de boks galası..
    26. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    27. Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
    28. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan..
    29. İmamoğlu Batman'da düğün törenine..
    30. Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!