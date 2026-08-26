Yaylada hayvanlarını otlatırken dehşeti yaşadı! Ayı saldırısına uğradı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kars’ın Selim ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K., aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde korku dolu anlar yaşandı.
İlçeye bağlı Bozkuş köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K, aniden önüne çıkan yavrulu bir aynının saldırısına uğradı.
Aziz K'nin, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz K, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.