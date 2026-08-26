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Aktüel Yaylada hayvanlarını otlatırken dehşeti yaşadı! Ayı saldırısına uğradı
Aktüel

Yaylada hayvanlarını otlatırken dehşeti yaşadı! Ayı saldırısına uğradı

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Yaylada hayvanlarını otlatırken dehşeti yaşadı! Ayı saldırısına uğradı

Kars’ın Selim ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K., aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde korku dolu anlar yaşandı.

 

İlçeye bağlı Bozkuş köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K, aniden önüne çıkan yavrulu bir aynının saldırısına uğradı.

 

Aziz K'nin, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz K, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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