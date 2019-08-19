Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şarampole düşen motosikletin sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şarampole düşen motosikletin sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saim Koca (50) ve oğlu Salih Koca (24) Amanoslar Dağı eteklerinde bulunan Üçkoz yaylasından motosikletle ilçeye dönüş yapmak için yola çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet şarampole yuvarlandı.

Kazada Saim Koca hayatını kaybetti. Oğlu Salih Koca yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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