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Dünya Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor
Dünya

Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor

Azerbaycan ordusunun Zengilan kentini kurtarmasının ardından oluşan genel durum haritası yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:57:00 -
Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor

Kardeş Azerbaycan, Ermenistan'a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Son durum haritası yayınlandı

Azerbaycan ordusunun Zengilan kentini kurtarmasının ardından oluşan genel durum haritası yayınlandı.

Azerbaycan ordusunun Zengilan kentinin batısındaki son bölgeyi de işgal altından kurtarması ile Karabağ'da Ermenistan'ın İran bağlantısı kesilmiş olacak.

 

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