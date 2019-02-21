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Yayıncılar "e-Kitap"ta da KDV istisnası bekliyor

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk:- "Basılı kitaptaki KDV sıfıra çekilirken, önerimiz e-Kitap'ta da KDV'nin istisnaya tabi tutulmasıdır. İçeriğin yayılması ve zenginleşmesi açısından bakıldığında e-Kitap'taki KDV'nin sıfıra çekilmesinde uzun vadede fayda olacaktır"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:24
Yayıncılar "e-Kitap"ta da KDV istisnası bekliyor

TBMM (AA) - İSMAİL ÇİMEN - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Basılı kitaptaki KDV sıfıra çekilirken, önerimiz e-Kitap'ta da KDV'nin istisnaya tabi tutulmasıdır. İçeriğin yayılması ve zenginleşmesi açısından bakıldığında e-Kitap'taki KDV'nin sıfıra çekilmesinde uzun vadede fayda olacaktır." dedi.

Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanacağını anımsattı.

Türkiye Yayıncılar Birliği olarak kitabı, basılı kitap ya da e-Kitap şeklinde ayırmadıklarını, yapılacak düzenlemenin bu haliyle eksik olacağını vurgulayan Kocatürk, şöyle konuştu:

"Stratejik olarak baktığımızda ithal ettiğimiz kağıt, döviz artışına bağlı olarak maliyetlerimizi çok yükseltmiş durumda. Yüksek tirajlı olmayan küçük kitaplarımızı yavaş yavaş e-Kitab'a dönüştürüyoruz ve bir portalla da üniversite kütüphanelerine topluca bunu kiralıyoruz. Kiralama bedeli açısından bakıldığında da yüzde 18 KDV ödenecek. Basılı kitaptaki KDV sıfıra çekilirken, önerimiz e-Kitap'ta da KDV'nin istisnaya tabi tutulmasıdır. İçeriğin yayılması ve zenginleşmesi açısından bakıldığında e-Kitap'taki KDV'nin sıfıra çekilmesinde uzun vadede fayda olacaktır."

- "Devlet kütüphanelerinin bütçe kayıpları yüzde 10"

Kenan Kocatürk, devlet kütüphanelerinin, eskiden yüzde 8 KDV ödeyerek aldıkları e-Kitaplar ya da kiraladıkları portallara şu an yüzde 18 KDV ödediğini anımsattı.

Bu durumun, devlet kütüphanelerinin bütçelerinin daralmasına sebep olduğunu anlatan Kocatürk, "Devlet kütüphanelerinin yüzde 10'luk kayıpları var. Biz bu kaybın da KDV istisnası ile telafi edilmesini istiyoruz." dedi.

Kocatürk, ayrıca yazarlardan yüzde 17 Gelir Vergisi ile yüzde 18 KDV kesildiğini, bu hususun da istisnaya dahil edilmesini beklediklerini söyledi.

Birlik başkanı Kocatürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifinin Genel Kurul'da kanunlaşması ile her ay başvuruda bulunarak KDV kesintilerini alabileceklerini, bunun geriye dönük 2017 ila 2018 yıllarını da kapsayacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, KDV alacaklarının 2016 yılı ve öncesini de kapsaması noktasında talepte bulunacaklarını kaydeden Kocatürk, "İlk defa derdimizi anlatma fırsatı bulduk. Sektörün sesini duyurup sorunlara çözüm yolu aranması bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

- "Sabit fiyat yasası Türkiye'de de uygulanmalı"

Kenan Kocatürk, kitapçıların kapanmaması, milli ve yerli ekonominin ayakta kalması için dünyanın birçok ülkesinde sabit fiyat yasasının uygulandığını söyledi.

Büyük holdinglerin ya da dijital platformlarca yapılan indirimlerin, kitapçılara yönelik yıkıcı sonuçlar doğurduğunu anlatan Kocatürk, "Büyük holdinglerin yaptığı indirimler, kitapçılar açısından yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Birden bire kitapçılar kapanıyor, internet siteleri kapanıyor, sonra da yayıncılara çok ağır koşulları dayatıyorlar. Kitapçıları bu tür risklerden koruyan sabit fiyat yasasının, bizim ülkemizde de uygulanması gerekiyor. Böylelikle küçük yayıncı korunmuş, sektörün daralmasının önü kesilmiş olur." diye konuştu.

Kocatürk, basılı kitapta uygulanacak KDV istisnasının olumlu sonucunun, okura da yansıyacağını söyledi. Yayıncıların KDV alacaklarının hızlı şekilde ödenmesinin, kitapların ucuzlamasına da katkı sunacağını belirten Kocatürk, "Kitaplarda en az yüzde 8 ucuzlama olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:24
  1. basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı
  2. TBMM
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  4. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk

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