Yayına yansıdı: Benimle böyle konuşma!

Süper Lig'in 12. haftasında, Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşırken, maça Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve hakem diyaloğu damga vurdu.

Alanyaspor, Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinden sonra penaltı kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor'da oyuncular penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR odasından yapılan çağrı üzerine ekrana gitti ve Ghezzal'ın topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

Kararın ardından Sergen Yalçın, uzun süre tepki gösterdi ve 4. hakeme 'Böyle penaltı olmaz! Böyle penaltı mı olur? Yok böyle bir şey' şeklinde serzenişte bulundu. Sergen Yalçın maçın devamında da birçok pozisyonda hakeme tepki gösterdi. Yalçın, 'Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp' ifadeleriyle hakeme seslendi.

Mücadelenin ilk devresi sona ermesiyle birlikte hakemlere uzun süre tepki gösterdi. Maçın ardından Sergen Yalçın, hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstermeye devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakeme 'Benimle bu şekilde konuşma' sözü yayına yansıdı.

Tartışılan karar hakkında Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, tarihinde ilk kez Beşiktaş'a karşı galibiyet kazandı.