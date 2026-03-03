Büyük panik! İran' Kıbrıs'ı vurabilir!

İran’a ait İHA’ların engellenmesinin ardından, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü ile Baf’taki sivil havalimanı boşaltıldı.

Washington ve Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışma çemberi genişlerken, Güney Kıbrıs'ta askeri ve sivil hedeflere yönelik İHA (İnsansız Hava Aracı) tehdidi paniğe neden oldu. Pazartesi günü art arda gelen saldırı girişimlerinin ardından İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Ağrotur (Akrotiri) Askeri Üssü ve Baf sivil havalimanı güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, X hesabından yaptığı açıklamada, askeri üsse doğru ilerleyen iki İHA'nın başarıyla engellendiğini duyurdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte sivil ve askeri personelin görev yaptığı üsten çok sayıda aracın çıkış yaptığı bildirildi. Eş zamanlı olarak Baf Havalimanı'nda da tahliye işlemleri başlatılırken, ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına Baf bölgesindeki İHA tehdidine karşı acil durumlar dışında büyükelçiliğe gitmemeleri ve güvenlik tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Gece Saatlerinde "Şahid" İHA'sı Hedef Aldı

Bugünkü tahliyeler, gece saatlerinde yaşanan ilk saldırının hemen ardından geldi. GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gece yarısını birkaç dakika geçe İran'a ait "Şahid" tipi bir İHA'nın üssün pistine isabet ettiğini ve hafif maddi hasara yol açtığını doğruladı. Hristodulidis, "Hiçbir askeri operasyona katılmıyoruz ve katılmaya niyetimiz yok" diyerek ülkesinin çatışmanın dışında kalmak istediğini vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de pazar günü İran'ın Kıbrıs yönüne iki balistik füze fırlattığını belirterek Tahran'ı "rastgele ve giderek kontrolden çıkan saldırılar düzenlemekle" suçlamıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise saldırıların doğrudan Kıbrıs'ı hedef almamasına rağmen üye devletin arkasında kararlılıkla durduklarını açıkladı.

İngiltere'den ABD'ye Üs İzni

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bir diğer gelişme ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazar günü yaptığı açıklama oldu. Starmer, İran'ın füze tesislerini vurması için ABD'ye İngiliz askeri üslerini kullanma izni verdiklerini duyurdu. Doğrudan bir saldırı operasyonuna katılmayacaklarını belirten Starmer, "Irak'taki hatalardan ders aldık ancak İran'ın İngiliz çıkarlarına ve müttefiklerine yönelik tehdidini durdurmanın tek yolu bu füzeleri kaynağında yok etmektir" ifadelerini kullandı.

1960 yılından bu yana İngiltere'nin egemenlik alanı olan ve bölgedeki en büyük İngiliz askeri üssü konumundaki Ağrotur, son dönemde hava savunma sistemleri, radarlar ve F-35 savaş uçaklarıyla takviye edilmişti.

Daily Ummah